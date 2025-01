Panorama.it - Terrorismo, arrestato a Napoli 30enne legato all’Isis: «Voleva colpire la comunità ebraica»

Al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura di– Gruppo di Lavoro Anti, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alè statoun uomo di 30 anni di origini marocchine affiliato all'Isis.Il reato contestato è quello di associazione con finalità dianche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. Sono state fatte anche delle perquisizioni nei confronti di soggetti che erano emersi nel contesto nelle medesime indagini e che si ritiene siano in collegamento con l’.Secondo le indagini, l’avrebbe manifestato l’intenzione dila, pianificando l’acquisto di un coltello per portare a termine il suo piano. Come scrive Adnkronos l’operazione, condotta dalla Digos della Questura dicon il supporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha preso avvio la scorsa estate.