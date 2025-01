Thesocialpost.it - Terribile incidente a Modena: grave una famiglia di sei persone

Un’auto si è ribaltata e schiantata fuori strada ieri sera, 21 gennaio, intorno alle 19, a Canaletto di Finale Emilia, in provincia di. A bordo della Fiat 500L c’era unacomposta da mamma, papà e quattro figli. Tutti sono ora ricoverati in gravi condizioni.Leggi anche: Reggio Emilia,frontale in città: muore l’85enne Bruna GalloniLa dinamica dell’Laviaggiava versoquando, nei pressi di un incrocio, l’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Le cause dell’non sono ancora chiare. Dai primi rilievi, però, non risultano coinvolti altri veicoli.Sul posto sono accorse cinque ambulanze, due automediche, i vigili del fuoco e la polizia locale. I soccorritori hanno estratto i feriti dall’auto e li hanno trasportati nei due ospedali più vicini.