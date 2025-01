Ilrestodelcarlino.it - Tariffe Ciip, consiglio acceso: "Non sono previsti aumenti sulle bollette dell’acqua"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il confrontotra il sindaco Marco Fioravanti e il capogruppo Francesco Ameli ha animato ilcomunale di ieri pomeriggio. Al centro della querelle ledella, con l’ente che nell’occasione ha presentato il bilancio preventivo. Il consigliere del Partito Democratico ha attaccato il primo cittadino, che è presidente dell’Aato, in merito all’aumento delle, che poi è stato smentito dal sindaco. "Nel 2025 non ci sarà nessun aumento", ha spiegato Fioravanti, mentre i vertici dellahanno illustrato gli obiettivi da raggiungere: fornire acqua della miglior qualità possibile, garantire un servizio continuo e prevedere costi minori. Una discussione molto ‘nervosa’, quella sulla, con il direttore Gianni Celani che ha ribadito come non verrà creata alcuna multiutility dopo la mancata acquisizione della Sato.