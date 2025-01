Lanazione.it - Stretta sulle sale comunali: "Mai più spazi a iniziative razziste o neo-fasciste"

Non ci sarà piùo nelleperneo, neonaziste e, o finalizzate alla ricostruzione del partito fascista. La Giunta comunale, infatti, ha approvato la proposta di "Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle", avviando l’iter pre-consiliare, con "l’obiettivo di garantire una gestione trasparente e uniforme delle strutture destinate ad attività pubbliche e per vincolarne l’autorizzazione al rispetto dei valori democratici derivanti dalla Costituzione fondata sull’antifascismo". Unapreventiva non ancora in vigore, però, dato che prima servirà l’approvazione del Consiglio comunale. Una decisione che non è unica nel suo genere, dato che è già stata presa in altre città italiane. Fin qui, infatti, il regolamento comunale prevedeva il divieto generico di organizzare eventi in cui venisse diffuso materiale pedoporngrafico o incentivato il gioco di azzardo ad esempio.