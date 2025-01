Bubinoblog - STEFANO DE MARTINO: “NUOVI PROGETTI SU RAI1 IN PRIMA SERATA PER AUTUNNO E INVERNO”

Deferma l’Italia ogni sera con “Affari Tuoi”, il game show rilanciato da Amadeus la scorsa stagione e ora diventato un vero e proprio fenomeno di massa.Dai 6 ai 7 milioni ormai sono fissi sudalle 20.30 alle 21.30 per vedere chi riuscirà a cambiare la propria vita, trasformando in realtà ciò che erano solo dei sogni.La settimana prossima Detornerà al timone di “Stasera Tutto è Possibile” che per ora almeno rimane su Rai2 anche se era tutto pronto per un trasloco su.Per la rete ammiragliaha “messo la testa su alcunidiche si realizzeranno ine in”, ha confidato a Tv Sorrisi e Canzoni.Non si tratterà di game ma di varietà, “anche se la parola varietà è un po’ abusata”. Desottolinea: “Bisogna partire da un pretesto di racconto per poi fare spettacolo”.