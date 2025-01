Tpi.it - Sostenibilità: Intesa Sanpaolo confermata nel Corporate Knights Global 100 Index

è stata riconosciuta, ancora una volta, tra le 100 società quotate più sostenibili al mondo, secondo la classifica di, società leader nel settore dei media e della ricerca sui temi dell’economia sostenibile.è l’unica banca in Italia, la prima banca in Europa e la seconda banca al mondo, sulla base di un’analisi che ha valutato e messo a confronto circa 8.400 grandi aziendei quotate in Borsa. Le 100 società individuate compongono il100. La classifica tiene conto di 25 indicatori di performance in merito a:gestione del personale e delle risorse,gestione finanziaria,ricavi e investimenti sostenibili,fornitorie include solo aziende che individuano nelle soluzioni sostenibili una parte fondamentale della propria offerta commerciale e che stanziano investimenti significativi per ridurre le emissioni di carbonio.