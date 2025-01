Sport.quotidiano.net - Sinner inarrestabile: piega De Minaur, ora Shelton in semifinale agli Australian Open

Melbourne, 22 gennaio – Non una formalità – non può mai esserlo un match dei quarti in uno Slam – ma il match fra Janniked Alex Deè stato senz’altro un monologo del numero uno al mondo, che vola ine conferma il proprio status di favorito di un torneo che lo vede puntare a uno storico bis. In una Rod Laver Arena stipata e pure fresca, con temperature ben inferiori ai venti gradi, il Rosso di Sesto mette subito le marce alte e l’avversario padrone di casa può ben poco. Finisce 6-3, 6-2, 6-1 per la stella azzurra, parsa sempre in controllo, mai in affanno fisico come invece era accaduto contro Runeottavi. Un’ottima notizia, perché solo il campo poteva dimostrare il superamento effettivo del malessere.Nel primo parziale, il break decisivo arriva al quarto gioco.