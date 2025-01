Ilgiorno.it - “Scherzi” da bulli pure in azienda: “Io, bersaglio dei miei colleghi”

Sondrio – «Perché proprio a me? Me lo sono domandato e mi sono dato una risposta: avevano capito che non avrei reagito». Lo chiameremo Bruno, ha 32 anni e un contratto, rinnovato, che scadrà a maggio. La ditta della Bassa Valle dove lavora impiega una quarantina di persone su tre turni. Bruno ha tanti interessi, è sportivo e ha un cuore d’oro. Probabilmente troppo, per chi lo ha individuato comeperfetto peridioti, sempre più pesanti e frequenti. «Quello sul lavoro è definito mobbing – dice Bruno – ma per me sono stati episodi dismo, peggio che a scuola». Tutto inizia negli spogliatoi, un giorno Bruno viene chiuso in bagno daisghignazzanti, che lo lasciano lì a lungo. Poi si passa ai danni ad oggetti personali. «Alla fine del turno mi sono trovato le scarpe verniciate con la pistola a spruzzo – racconta – per non dire di quando mi hanno preso in due e mi hanno avvolto nel cellophane, sembravo un salame, non mi potevo muovere».