Anteprima24.it - Salerno, paura al Ruggi: paziente aggredisce medici e danneggia il reparto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn gravissimo episodio di violenza si è verificato questa mattina all’interno deldi Ematologia dell’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona di.Undi nazionalità straniera, già in cura presso la suddetta divisione dal 2024, con evidenti segni di disagio sociale sfociati in pregresse richieste e segnalazioni di consulenze psicologiche e psichiatriche, ha minacciato e usato violenza nei confronti del personale medico e infermieristico impegnato nell’assistenza, generando tra i presenti attimi died incredulità. L’uomo, con regolare permesso di soggiorno e ospite di una casa d’accoglienza del territorio, questa mattina, durante una visita di controllo, pur essendo stato tranquillizzato più volte dal personale medico circa il miglioramento del suo stato di salute, ha iniziato ad inveire con toni ed atteggiamenti sempre piu minacciosi lamentando di non essere sufficientemente assistito dalla struttura sociale in cui alloggia.