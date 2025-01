Thesocialpost.it - Rubata la carrozzina all’ex atleta paralimpico Fabrizio Calza

Torino,laa un ex: l’appello sui social per ritrovarlaUn furto ignobile ha privato, exdi basket in, della sua libertà di movimento. Il 32enne, affetto da spina bifida dalla nascita, ha scoperto con sgomento che la sua, lasciata nell’androne del condominio in cui abita nel quartiere Barriera di Milano a Torino, era sparita.Per, che ha militato per anni in Serie A e ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana, si tratta di un danno non solo economico, ma soprattutto esistenziale. Senza il suo mezzo, infatti, non può spostarsi in autonomia ed è costretto a dipendere dagli altri.Un furto che toglie la libertàLaè un modello Küschall Champion del valore di circa 7.