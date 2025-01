Tuttivip.it - “Purtroppo è così”. Grande Fratello, i concorrenti distrutti dalla notizia: “Dispiace, finisce male”

Jessica Morlacchi, intervistata dal settimanale Chi in edicola mercoledì 22 gennaio, ha riflettuto sui mesi trascorsi al, ammettendo alcuni errori di comportamento. Guardando le immagini delle sue discussioni con Helena Prestes, ha confessato di essere rimasta colpita dal modo in cui si è comportata: “Mi sono rivista da fuori e mi sono spaventata. Avevo gli occhi da pazza”.La decisione di lasciare il programma è arrivata in seguito a divergenze con la produzione, soprattutto dopo un acceso scontro con Helena. Jessica ha riconosciuto di aver gestitoalcune situazioni nella Casa e ha spiegato che lo stress ha avuto un ruolo determinante. “Non giustifico gli errori, ma c’era tanto stress”, ha dichiarato. Ha aggiunto che la convivenza con degli sconosciuti per mesi porta inevitabilmente a conflitti anche su questioni banali.