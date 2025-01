Udinetoday.it - Parole e riflessioni con il più "primoleviano" dei testi di Cesare Levi

Leggi su Udinetoday.it

e pensieri quantomai attuali, a maggior ragione in un periodo storico come questo., pesanti come macigni, che costringono chi le ascolta a riflettere. Sono quelle di Primo, che il regista e attore Stefano Ledda porta in scena sabato 25 gennaio alle 20.45 al Teatro della Corte.