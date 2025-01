Ilgiorno.it - Negozi inclusivi e accessibili. Rampe mobili anti-barriera: via all’incentivo per l’acquisto

Un commercio di vicinato più inclusivo e accessibile a tutti, anche alle persone più fragili. Su questo presupposto si basa la scelta dell’amministrazione comunale di mettere a disposizione dei commercidel centro urbano un incentivo perdi una rampa mobile certificata che, di fatto, elimini qualsiasi limite odi accesso ai loro esercizi commerciali. "Con un piccolo contributo saremo in grado di rendere ancora più inclusivo e accessibile il nostro territorio e l’accesso agli esercizi di vicinato del centro urbano - spiegano il sindaco Graziano Musella e il consigliere delegato al Commercio Giuseppe Romano -. Questo è un primo passo al quale ne seguiranno altri per la valorizzazione dei nostri commerci. Attraverso iniziative di vario tipo, sosterremo il commercio al dettaglio, un servizio importante per la nostra quotidianità".