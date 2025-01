Lanazione.it - Navico chiude e sposta l’attività in Messico. L’angoscia dei lavoratori: “Per noi questa era una famiglia”

Montespertoli (Firenze), 22 gennaio 2025 – "Com’è natasituazione? Da un intuito della Rsu e dell’organizzazione sindacale. Nove mesi fa chiedemmo un incontro all’azienda e alla fatidica domanda ‘cosa volete fare’ risposero ‘non lo sappiamo’. Una ripiena di incertezza”., nelle parole di Filippo Sozzi della Fiom Cgil, la genesi della decisione delladire lo stabilimento di Montagnana perrsi in. Una decisione che ha gettato nello sconforto i 27e le loro famiglie, soprattutto perchè arriva dopo mesi di incertezza e di voci che si rincorrevano, anche contrastanti perché – come spiega uno dei dipendenti – era stato anche prospettato un rilancio del sito produttivo di Montespertoli. L'azienda, che opera nel settore della progettazione, produzione, assemblaggio, manutenzione di sistemi elettronici e dispositivi di controllo e di sicurezza marittimi e terrestri, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i 27