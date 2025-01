Terzotemponapoli.com - Napoli-Garnacho, gli aggiornamenti

Il: di seguito glitratti dal sito www.tuttomercatoweb.com. Ilcontinua a trattare con il Manchester United per provare a limare la distanza, che ieri era di 10 milioni di euro, per Alejandro. Secondo quanto raccolto da TMW si è infatti concluso poco fa il secondo incontro tra i due club, che continuano a trattare”. L’offerta di ieri delLe parti continuano a lavorare per limare le distanze, con gli azzurri che ieri sono arrivati a offrire 45 milioni di euro per il cartellino del classe 2004, dinanzi a una richiesta da parte dei Red Devils che si aggira intorno ai 55 milioni.I numeri diNella sua carrieraha vestito solo la maglia del Manchester United, totalizzando 118 presenze e 23 gol. Da menzionare anche le 16 gare e le 5 reti con l’Under 21 dei Red Devils, le 31 partite e i 16 centri con l’Under 18 degli inglesi e infine i 7 gettoni e i 2 gol realizzati in Youth League.