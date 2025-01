Lanazione.it - Metti il micio in vetrina. Torna il "Pisa Cat Friendly"

Questo fine settimana i gattino protagonisti del centro storico con la nuova edizione di "Cat", l’iniziativa che vede protagonisti le attività commerciali e i felini di razza organizzata dall’associazione Animalissima e da Confesercenti. Tre giorni (da venerdì a domenica) intensi con il gatto assoluto protagonista attraverso incontri, seminari, mostre, proiezioni al Cinema Arsenale e, soprattutto, esposizioni delle razze più pregiate o rare nei negozi del centro storico il sabato pomeriggio. "Una manifestazione - spiega il presidente di ConfesercentiFabrizio Di Sabatino - unica nel suo genere che attraverso la collaborazione con commercianti, veterinari, associazioni locali, il Dipartimento di Veterinaria dell’Università die appassionati di gatti, trasforma i negozi in veri e propri centri espositivi per felini di razze rare e particolari e mira a far diventarela prima città italiana ‘Cat’.