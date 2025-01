Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, 6-2, 6-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.1 è entrato in modalità ‘seconda settimana’

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA LA SEMIFINALE-SHELTONQUANTI SOLDI HA GUADAGNATOSINORA AGLI12.24 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a venerdì 24 gennaio per la semifinale con Shelton. Un saluto sportivo.12.23 L’azzurro ha chiuso con 27 vincenti e 19 errori gratuiti. 10-26 il saldo negativo per l’o.12.22 De, dal proprio canto, non è andato oltre il 39% di punti con la seconda.12.21 2 ace per, che ha servito il 64% di prime, ottenendo l’84% dei punti. Assurda però la resa dell’81% con la seconda!12.20 Il malessere con Rune è un ricordo. Oggiera in piena salute.12.19 Il n.1 del mondo èin ‘seconda. L’azzurro utilizza le prime partite degli Slam per carburare, poi man mano entra in condizione.