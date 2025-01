Oasport.it - LIVE Conegliano-Developres Resovia 2-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: inizia il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Gran muro piazzato da Jaspers.6-3 Largo il primo tempo di Centka.5-3 Attacco vincente di Wolosz.4-3 Non passa il servizio di Fahr.4-2 Appoggio errato di Korneluk, Haak ne approfitta e va a segno con un tocco di prima intenzione.3-2 Si ferma sul nastro il servizio di Fedusio.2-2 Passa l’attacco di Korneluk.2-1 Gabi abbatte la povera Wenerska, colpita in pieno volto dalla pipe della giocatrice brasiliana.1-1 Parallela vincente di Zhu Ting.0-1 Attacco vincente di Fedusio.21.18ilset.21.16 La differenza di punti si è leggermente colmata, ma il divario tra le due compagini rimane ampissimo anche dopo il secondo set. Anzi il gap aumenta, visto che ora la Imoco conduce l’incontro con due parziali di vantaggio.sta assolutamente dominando la partita: continuare così per chiudere in bellezza questo straordinario girone è l’imperativo per le venete.