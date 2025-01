Oasport.it - LIVE Conegliano-Developres Resovia 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-7 Passa la diagonale di Machado.10-6 Attacco indirizzato perfettamente in zona 6 da Gabi,scappa via nel punteggio.9-6 Non trova il campo Jaspers con la sua accelerazione.8-6 Fallo commesso da Machado, calpestata la linea dei tre metri.7-6 Attacco vincente di Wolosz.6-6 Vola via l’attacco di Haak: Santarelli chiama il video review, con il quale viene notato un tocco a muro. Punto.5-6 Passa la diagonale di Fedusio, vantaggio per le polacche.5-5 Sbaglia dai nove metri anche Lubian.5-4 Errore al servizio per.4-4 Passa la diagonale di Jasper:ha alzato notevolmente illlo del proprio gioco.4-3 Implacabile Lubian con la fast.3-3 Primo tempo vincente di Centka.3-2 Strettissima ed efficace la diagonale di Zhu Ting.