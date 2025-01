Liberoquotidiano.it - "L'intercettazione telefonica per cui è finita la nostra amicizia": cosa ha detto Baldini su Fiorello

A 65 anni la vita ha un altro peso rispetto a quando se ne hanno solo 30, soprattutto se nel mezzo c'è stata un'odissea come quella che ha vissuto Marco, storico speaker ed ex-partner radiofonico diche si è concesso in un'intervista a Renato Franco del Corriere della Sera. “Nel periodo d'oro arrivavo a quasi un milione di euro all'anno, stavo sugli 800 mila. Ancora oggi mi stupisco che mi pagassero così tanto per fare il cretino. Ora mi guardano, aggiungo giustamente, con sospetto. Con il passato che ho avuto e con quello che è stato scritto su di me la gente ci pensa non due, ma venti volte a darmi una mano. E alla fine dicono di no. Se sono arrivato a questo punto non incolpo nessuno, l'errore è stato mio che per pararmi da un guaio peggiore con il mio avvocato ci inventammo la storia del gioco d'azzardo compulsivo, che era l'unica scappatoia”.