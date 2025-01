Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 22 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di222025 Ariete Sole e Plutone congiunti in Acquario, ultimo quarto di Luna nello Scorpione e altri pianeti cominciano a condizionare i maggiori avvenimenti nel mondo intero. Il richiamo alla crescita, evoluzione, rinascita e rigenerazione, è fortemente sentito dal vostro segno che può partire oggi stesso alla conquista di nuovi ambiziosi obiettivi mai tentati prima. Anche le vostre stravaganze conquistano la gente. Tra i segni, il vostro socio più attento e onesto, Vergine. Toro Giorno estremamente variabile, anche sotto il profilo pratico. Succede ogni anno all'inizio dell'Acquario, ma oggi sono presenti anche Luna e Plutone, significa che il primo importante esame interessa i rapporti stretti e il matrimonio, lavoro e collaborazioni.