Lanazione.it - La Ternana ritrova Maestrelli e perde Romeo. Bomber Cianci sulla via del recupero pieno

torna in gruppo eappare in progresso di condizione. Intanto, sul fronte-mercato, si attende la prima mossa in entrata, mentre c’è la possibilità che Carboni possa andare alla Torres. La squadra rossoverde ha ripreso ad allenarsi dopo due giorni di riposo. Le notizie positive in vista della gara con la Vis Pesaro (domenica al "Liberati" ore 19.30) riguardano ildiper il reparto difensivo. E’ ovviamente da valutare se l’ex Turris, che ha saltato le ultime tre gare per infortunio, sarà in grado di giocare dall’inizio. Nella seduta di ieri si è segnalato, anche autore di due pregevoli gol nella partitina. Questo lascia ipotizzare che l’attaccante stia del tutto superando i problemi fisici che nelle ultime gare ne hanno limitato l’impiego. Ferrante, che lo aveva sostituito dall’inizio nella disfatta di Pineto, ha saltato la seduta a causa di una forma influenzale.