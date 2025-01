Panorama.it - Il principe Harry e l’accordo con Rupert Murdoch: maxi-risarcimento per evitare il processo contro il The Sun

In meno di 24 ore si è conclusa la battaglia legale tra ile il quotidiano britannico The Sun, appartenente al gruppo editoriale di. Il, che avrebbe richiesto circa dieci settimane, è stato evitato grazie a un accordo extragiudiziale che prevede un sostanziosoeconomico e una lettera formale di scuse indirizzata al duca del Sussex.Ora News Group Newspapers, editore del tabloid, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: "Ci scusiamo con il duca per l’impatto che la nostra copertura mediatica e le gravi intrusioni nella sua vita privata, nonché in quella di Diana,ssa del Galles, hanno avuto su di lui."Questo esito rappresenta una vittoria personale per il, che ha perseguito con determinazione il suo obiettivo di ottenere giustizia nei confronti di coloro che ritiene corresponsabili dell’incidente che costò la vita a sua madre, Lady Diana.