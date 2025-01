Ilfogliettone.it - Il grasso intramuscolare: un ‘killer silenzioso’ per la salute cardiaca

Si cela in un angolo insospettabile del corpo umano, tra i muscoli, e agisce come un autentico “killer silenzioso”: stiamo parlando del. Questo tipo di adiposità, che può aumentare significativamente il rischio di gravi malattie cardiache anche in assenza di sovrappeso, è al centro di un allarmante studio pubblicato sull’European Heart Journal. La ricerca, condotta da esperti del Brigham and Women’s Hospital e della Harvard Medical School di Boston, lancia un monito cruciale.Un nuovo fattore di rischio per laSecondo i risultati, ilè in grado di incrementare il rischio di mortalità e ricoveri ospedalieri per infarto o insufficienza, senza tener conto dell’indice di massa corporea (IMC). Questa scoperta mette in discussione la validità delle metriche tradizionali, come l’IMC e la circonferenza vita, nell’identificazione del rischio cardiovascolare.