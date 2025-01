Inter-news.it - Hellas Verona-Inter Primavera 1-4, pagelle: De Pieri e Cocchi show da 8!

L’batte l’in trasferta con il risultato di 4-1.è devastante e mette la firma sulla gara, lo accompagna Decon la doppietta. Ledel match. Zamarian 5.5: Agbonifo calcia forte, ma la palla arriva sul suo primo palo e passa sotto le gambe. C’è qualche responsabilità del portiere.– DIFESAAidoo 6.5: Le sue diagonali e coperture difensive nel secondo tempo sono fondamentali. L’unico in grado di tenere la velocità degli avversari in attacco.Garonetti 6: Fa poco meglio del compagno, regge e chiude senza errori particolarmente gravi.Alexiou 5.5: In un giorno in cui la sua squadra vince 4-1 è difficile dargli meno del voto di oggi. Lascia andare Agbonifo con troppa facilità, è pur vero che il giocatore dell’è molto più veloce.