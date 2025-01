Biccy.it - Gieffine allarmate dal ripescaggio: “Sono crollati gli ascolti”

Leggi su Biccy.it

Com’era prevedibile, i concorrenti del Grande Fratellorimasti spiazzati dopo aver scoperto deldei loro ex coinquilini. Shaila e Lorenzostati i primi a scagliarsi contro la scelta degli autori, ma cistati diversi malumori nella casa, ieri pomeriggio però qualcuno ha provato a fare delle ipotesi sensate. Dellesiriunite in cucina per parlare del comeback degli eliminati.Stefania Orlando si è concentrata su una frase pronunciata da Beatrice Luzzi: “Ragazzi se hanno deciso così ci saranno dei motivi che a noi forse sfuggono. Non è che questi si alzano e pensano al. Pensate che è uscita Jessica e poi c’è stata l’eliminazione di Helena. Io ho fatto caso ad una cosa, avete notato cos’ha detto Beatrice Luzzi nell’altra puntata? Ha detto ‘voi avete fatto un danno enorme a questo programma con la vostra uscita’.