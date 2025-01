FsSalvini | alcuni episodi sconcertanti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.45 Sulle Ferrovie ci sono stati "oggettivamente, come la presenza di un uomo a passeggio sui binari nel momento in cui sono stati gravemente danneggiati degli impianti a Milano dando vita al famoso 'sabato nero'". Così il ministro dei Trasporti Salvini nell'informativa al Senato. "I numeri smentiscono chi sostiene che dopo l'esposto non sia cambiato nulla", sottolinea.Dopo l'esposto di Fs,la puntualità "è aumentata all'85%".Fare battaglia sulla pelle di lavoratori e pendolari "non è degno di un Paese civile"