Farhat Bengdara si dimette dalla Noc. Ecco cosa sta succedendo in Libia

La notizia delle dimissioni dida presidente della National Oil Corporation (Noc) annunciate il 16 gennaio indicano un forte scossone per il settore petrolifero libico. Nominato nel luglio 2022,ha guidato l’azienda in una fase di forte ripresa, portando la produzione di petrolio da 870mila a 1,4 milioni di barili al giorno, e incrementando significativamente anche la produzione di gas e condensati. Tuttavia il suo passo indietro, ufficialmente motivato da gravi problemi di salute, sembra intrecciarsi con accuse di irregolarità e sospetti di gestione opaca.Fonti riservate suggeriscono chefosse coinvolto in operazioni di contrabbando e vendita di petrolio al di fuori dei canali ufficiali della Noc, presumibilmente a vantaggio del clan Haftar e delle sue reti di potere nell’est del Paese.