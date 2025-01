Juventusnews24.com - Douglas Luiz croce e delizia in Club Brugge Juve. La qualità c’è e si vede, ma si nota anche un grande difetto: i numeri della sua partita

Leggi su Juventusnews24.com

di Carlo Pranzoniin. Il brasiliano hae si, ma siun suoContro ilin Champions League è arrivata un’altra titolarità percon la. La prestazione del brasiliano, a differenza di quanto si era visto nel derby con il Torino, non è però stata del tutto positiva. Chiariamoci: lac’è ed ètanta, questo lo sisubito dalle giocate, ma c’èun. Ci riferiamo ai tempi di gioco dell’ex Aston Villa, che ieri in più di un’occasione hanno fatto infuriare Thiago Motta, che avrebbe invece preferito una verticalizzazione più rapida.Tiene tanto, a voltetroppo, il pallone tra i piedi e alla fine perde qualche buona occasione. Chiaramente non è tutta colpa sua il deludente 0-0 con cui i bianconeri sono tornati dal Belgio, malui ci ha messo del suo in certe situazioni.