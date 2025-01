Tpi.it - Di Pietro è a favore della separazione delle carriere dei magistrati: Di Pietro è a favore della separazione delle carriere: “L’Anm si rilegga la Costituzione”

L’ex nemico numero uno di Silvio Berlusconi è ariformaGiustizia dedicata al Cavaliere di Arcore. A molti suonerà strano, ma è proprio così: Antonio Diè d’accordo con ladeiprevista dalla riforma costituzionale portata avanti dal Governo Meloni.L’ex pm simbolo dell’inchiesta “Mani Pulite” – e successivamente leader del partito di centrosinistra Italia dei Valori – lo aveva già detto più volte in passato, ma la sua presa di posizione fa particolarmente rumore oggi, con il disegno di legge costituzionale che ha appena ricevuto il primo via libera alla Camera fra le proteste dell’Associazione Nazionale(Anm).Per Di, la“è la naturale conseguenza dell’articolo 111”, in virtù del quale “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.