De Rossi | altro che allenatore l’ex Roma diventa Presidente | Passaggio di consegne in Campidoglio

Daniele Deè pronto a ungrande passo nel mondo del calcio professioniastico, stavolta da. Nuova sfida per.Daniele Defa ancora i conti con il passato. Non si tratta della ferita aperta con la: tre anni di contratto, esonerato dai Friedkin dopo le prime giornate di campionato apparentemente sottotono e l’inizio di una crisi giallorossa che sembra essere in conclusione grazie all’apporto di Claudio Ranieri.Deverso la presidenza dell’Ostiamare (Ansa Foto) Cityrumors.itDDR guarda avanti senza dimenticare da dove arriva:centrocampista, oggi, ha voluto capire come agire dopo l’ulteriore stop professionale arrivato dopo la parentesi alla SPAL. Una strada contorta per il Campione del Mondo di Berlino 2006 che gode comunque della stima professionale da parte degli addetti ai lavori.