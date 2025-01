Liberoquotidiano.it - "Cos'è questo? Uhhh...". Trump terrorizza il mondo in 3 secondi (e con una firma) | Video

"Cos'èè un grande ordine esecutivo". Ormai l'abbiamo capito, con Donaldtutto è show e anche le occasioni più istituzionali smettono di essere ingessate e paludate e diventano una fiera degli imprevisti. E così è stato anche al momento delle prime firme nella Stanza Ovale lunedì, subito dopo aver giurato formalmente come presidente degli Stati Uniti. Dopo 4 anni di lontananza, il tycoon è tornato padrone della situazione con una carica dirompente ancora maggiore. E sui social è diventato virale il, breve, in cui uno dei suoi assistenti gli passa un dossier dare tra i 50 ordini esecutivi del suo primo giorno da presidente-bis- "Cos'è?", domanda. "L'uscita dall'Organizzazione mondiale della sanità", spiega il collaboratore. E Donald non sembra stare nella pelle: "Uh,è un grande ordine esecutivo".