Civitavecchia, ancora aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia “I Bambini di Beslan”

, 22 gennaio 2025- L’Amministrazione Comunale diè lieta di ricordare a tutte le famiglie che leper l’anno scolastico 2025/2026 allaComunale “Idi” sonoe che, grazie alla proroga dei termini, c’ètempo fino al 10 febbraio 2025 per iscrivere i propri figli.La“Idi” è l’unica realtà nel territorio comunale ad offrire un servizio di fondamentale importanza, dato dall’apertura anticipata alle ore 7:30, per soddisfare le esigenze dei genitori che per motivi di lavoro devono lasciare i proprial mattino presto, garantendo loro un’accoglienza serena e un inizio di giornata in tutta sicurezza.L’offerta educativa dellaè ricca di opportunità per i bimbi, con attività mirate al loro sviluppo emotivo, cognitivo e sociale, in un ambiente stimolante e protetto.