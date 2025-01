Linkiesta.it - C’è una ragazza campana che porta lo Scotch in giro per il mondo

Solare, loquace, appassionata. Da dietro il banco del Milano Whisky Festival, Mariella Romano ti versa un dram diproveniente dall’isola di Arran e te lo racconta.Mentre la guardi non sai se appena mezz’ora fa stava entrando in fiera dopo essersi cambiata la giacca sull’auto di un collega, presa di corsa, dopo che l’aereo a Londra aveva tardato a decollare, facendola attendere due ore dopo l’atterraggio. Il primo volo era partito da Glasgow e nell’attesa magari le hanno pure perso la valigia. Quella arriverà domattina, ma poco im, Mariella ha un cambio nello zaino. Dopo il festival c’è una cena con dei clienti, domani una masterclass, poi un pranzo, un paio di incontri e di nuovo a cena, per abbinare drink base whisky ai piatti di uno chef. Il giorno dopo da Milano si sposta in un’altra città e via così, verso una serie di giornate che Mariella ha organizzato per settimane.