Blake Lively e Justin Baldoni, online il video della presunta molestia sul set

Nelle ultime ore è emerso un nuovo capitolo nella controversa disputa tra, al centro di un acceso scambio di accuse legate ai problemi sorti durante la produzione di It Ends with Us, adattamento cinematografico del celebre romanzo rosa di Colleen Hoover.Ieri, l’avvocato diha diffuso un, reso pubblico dal portale TMZ, che mostra alcuni momenti sul set del film tra i due attori. Secondo il team legale di lui, la diffusione del filmato aveva l’obiettivo di dimostrare che l’attore e regista non ha mai adottato comportamenti inappropriati nei confronticollega. Tuttavia, secondo gli avvocati di, ilnon solo non lo scagionerebbe, ma rafforzerebbe le accuse mosse dall’attrice. Lo scorso 20 dicembre, infatti,ha formalmente denunciatoper molestie s3ssuali.