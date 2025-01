Sport.quotidiano.net - Vis, salvezza nel cassetto e nuovi orizzonti. Palomba: "Continuare con lo stesso piglio"

Una prestazione autoritaria, densità in ogni parte del campo, intensità in ogni frangente, anche quando si è trattato di stringere i denti e gli spazi per portare a casa una vittoria cercata dalla vigilia e ottenuta con autorevolezza, con ildella grande squadra. Questa è stata la Vis Pesaro di Pontedera, una Vis ancora una volta plasmata a immagine e somiglianza di un allenatore, Stellone, che è stato capace di trasformare un gruppo che si era salvato all’ultimo respiro l’anno scorso, in una squadra vincente, pur rafforzata da giocatori di livello. Il risultato è stata una partita di fatto dominata nel pensiero, perché mai la Vis ha dato la sensazione di potere soccombere, se non su un paio di colpi di testa centrali sui quali ci si sarebbe aspettati maggior controllo. Ma se si escludono un paio di episodi, Pesaro ha disegnato una partita perfetta, presa per mano da capitan Di Paola che ha fatto quello che ha voluto in ogni momento e in ogni parte del campo, assistito da un Orellana che ha addomesticato ogni pallone e da un Pucciarelli superbo.