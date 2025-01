Spazionapoli.it - ULTIM’ORA- Clamoroso Napoli: colpo di scena nell’affare Danilo!

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato- Incredibiledifra il: adesso cambiano tutte le prospettive sul mercato azzurro.Ilprosegue spedito con gli obiettivi del suo calciomercato, non senza qualche intoppo. Potrebbe essere visto come tale la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, che ha costretto il club azzurro a nuove priorità, vista l’esigenza di sostituire il georgiano che presenta adesso la rosa azzurra. Sono passate, così, in secondo piano altre esigenze, come ad esempio quella del difensore centrale. Quest’ultimo doveva essere, ma è arrivato un incredibiledi, salta tutto!Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe completamente saltato l’affare fra il difensore brasiliano e il. Il motivo sarebbe un cambio di idea del giocatore, che per motivi familiare avrebbe scelto di tornare in Brasile e unirsi al Flamengo.