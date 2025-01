Lapresse.it - Tredicenne violentata in strada a Palermo

Una ragazzina di 13 anni ha denunciato di essere statain un vicolo buio del quartiere Borgo Vecchio dila notte fra sabato e domenica.La dinamica della violenzaLa ragazzina nel pomeriggio di sabato con l’aiuto di un’amica si era allontanata dal reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Di Cristina didove era ricoverata per curare un inizio di dipendenza da alcol e droga. La giovane è rientrata in ospedale a tarda notte in stato di grave alterazione. Domenica mattina ha denunciato la violenza di un ragazzo. I medici hanno subito fatto scattare il protocollo sanitario previsto in caso di violenze e maltrattamenti delle fasce deboli. Sulla presunta violenza hanno aperto un fascicolo sia la procura per i minorenni che quella ordinaria. Oggi i magistrati stanno sentendo la vittima alla presenza di uno psicologo, come prevede il codice rosso.