Lanazione.it - Torna la protesta dei trattori, l’agricoltura chiede lo stato di crisi

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 21 gennaio 2025 – Idegli agricoltori maremmanino a occupare le piazze e il loro rumore sarà il grido di aiuto per salvare le aree interne ere lodiperitaliana. Sono in programma per martedì 28 due presìdi in Maremma, uno a Capalbio e un altro nella zona di Sorano, territorio di cantine in tufo, oliveti, vigneti e distese di grano. È proprio in questo angolo di entroterra maremmano che Fabio Mecarozzi e Valerio Crociani spingeranno in mobilitazione gli agricoltori alla, il tutto dopo aver sottoscritto il documento del Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani (Coapi). «È unache nasce dal cuore delle aree interne – spiega Fabio Mecarozzi, agricoltore di Scansano e rappresentate grossetano di Coapi – dove laeconomica e sociale si intreccia con un dramma fatto di abbandono, spopolamento e infrastrutture inesistenti».