Tuttivip.it - “Siete stati ripescati”. Colpo di scena e polemiche al Grande Fratello: chi è rientrato in Casa

Leggi su Tuttivip.it

Ilnon smette mai di sorprendere e la puntata di questa sera ha regalato ai fan uno dei colpi dipiù inaspettati della stagione. Dopo settimane di dinamiche accese e televoti al cardiopalma, il reality ha deciso di rimescolare le carte annunciando un ripescaggio clamoroso: sei ex concorrenti, già eliminati, hanno avuto la possibilità di rientrare nella, ma con un ulteriore twist.Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha aperto un televoto flash che ha permesso al pubblico di scegliere sei ex inquilini da rimettere in gioco. Le scelte non hanno deluso le aspettative: trae strategie, il pubblico ha deciso di dare una seconda possibilità a Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago García, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.Il ritorno di Helena Prestes, in particolare, è stato accolto con entusiasmo dai suoi fan, che non avevano mai digerito la sua eliminazione, considerata una delle più controverse dell’edizione.