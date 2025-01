Siete stati ripescati Clamoroso al Grande Fratello è ufficiale | chi sono gli eliminati rientrati in casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un vero e proprio colpo di scena si è materializzato nella serata del 20 gennaio al. La produzione ha preso una clamorosa decisione, ovvero chiedere il ripescaggio di alcuni ex concorrenti. Il pubblico ha dato il suo parere favorevole tramite televoto e poiannunciati i nomi degli ex gieffini, che hanno avuto l’opportunità di ritornare in gioco.Signorini ha infatti letto il comunicato giunto dale per sei ex concorrenti c’è stato il ripescaggio. Un momento storico per il reality show di Canale 5, infatti mai avevamo assistito ad un rientro così imponente di ex protagonisti dopo l’eliminazione. Ma andiamo a vedere insieme chi ha fatto ritorno nellapiù spiata d’Italia.Leggi anche: “È il momento: lo devi sapere”., MaVi: confidenze con Tommaso e lui si scioglieil ripescaggio di 6 ex concorrenti: chiDopo la votazione del pubblico, Alfonso ha chiamato al centro dello studio delgli ex concorrenti in lizza per l’inaspettato ripescaggio.