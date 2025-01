Ilrestodelcarlino.it - Selva Malvezzi, un tavolo per salvare la scuola

Molinella, 21 gennaio 2025 – Un passo avanti importante per mettere in salvo ladie, con essa, la stessa frazione. Nella mattinata di lunedì, infatti, si è tenuto un incontro tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Molinella per definire il futuro della struttura, al centro, spiega Viale Aldo Moro in una nota, "di un progetto strategico per rilanciare i servizi educativi nelle aree interne e contrastare gli effetti dello spopolamento e delle recenti alluvioni". Alhanno partecipato, per la Regione, l’assessora alle Politiche per l’infanzia,e Welfare Isabella Conti, mentre il Comune è stato rappresentato dal sindaco Bruno Bernardi, dall’assessore Otella Zappa, dal dirigente dell’Area 3 Marco Tullini e dalla collaboratrice Erica Castelli. Durante l’incontro è stata ribadita la volontà della Regione di "investire nella creazione di un polo per l’infanzia 0-6 anni a".