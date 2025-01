Oasport.it - Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao 2025. Fatti e cifre della “Cattedrale d’Oriente”

Ladelfemminile dicon gli sci si sposta dal settentrionale Hokkaido, alla principale isola dell’arcipelago giapponese, ovvero l’Honshu. Come di consueto, il Monte Zao (situato in prossimitàcittà di Yamagata) ospiterà la seconda tappalunga trasferta nipponica.Il trampolino costruito in questa località è uno dei più utilizzati nella storia del massimo circuito, essendo uno dei pochi ad aver ospitato più di 20 gare individuali. A onor del vero, ha a lungo detenuto record di impianto sul quale si è tenuto il numero più elevato competizioni. La pandemia ha però fatto perdere più eventi al Giappone di quanto non sia capitato ad altri Paesi.Va rimarcato come il programma del weekend preveda due prove individuali (venerdì e domenica) nel mezzo delle quali ne è incastonata una a coppie (sabato).