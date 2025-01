Romadailynews.it - Roma: incinta di 5 mesi picchiata e spedita da sola in ospedale, arrestato marito

Una donnadi cinquee’ statadaincon la minaccia di non dire nulla a medici e polizia. In seguito ai maltrattamenti, la vittima ha vinto la paura e fatto arrestare il. Erano da poco passate le 15:00 quando i medici del pronto soccorso, insospettiti, hanno avvisato un agente che stavano curando una donna “caduta dalle scale”.La stessa, alla vista del poliziotto, e’ crollata raccontando la sua storia di botte e minacce subite dal. In poco tempo l’uomo e’ stato rintracciato nella sua abitazione a Torre Gaia a, ed e’ statodalla polizia che ha messo in sicurezza anche i figli della coppia. La donna, ha poi raccontato quanto accaduto non solo quel giorno, ma anche negli ultimi anni, formalizzando una denuncia.Durante quella sera ill’aveva colpita alla testa con un bastone e nel farlo le avrebbe ordinato di stare zitta.