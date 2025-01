Quotidiano.net - Razzismo contro i bimbi della scuola. La visita a sorpresa di Mattarella

Sergionon ha dimenticato che nella "sua" Palermo, citata spesso e a ragione come modello di città inclusiva e multietnica, lo scorso novembre alcune persone rivolsero insolenze razziste ad alcuni alunniquinta elementare, sezione C, dell’istituto comprensivo "De Amicis-Da Vinci". Lì, nel quartiere Noce, uno dei rioni più popolari e centrali del capoluogo siciliano, ignobili invettive xenofobe raggiunsero i venti bambini di quella classe, sedici dei quali sono figli di genitori ghanesi, ivoriani e mauriziani, mentre mettevano in scena, davanti alla libreria Feltrinelli, uno spettacolino per raccogliere fondi e acquistare libri. Il capo dello Stato non ha voluto archiviare quello sfregio all’immagine di Palermo e, a, ieri mattina nella Giornata del Rispetto (nel giornonascita di Willy Monteiro Duarte, brutalmente assassinato nel tentativo di difendere un amico in difficoltà), si è presentato nella sede di via Serra di Falco.