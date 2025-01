Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, cessione di Kvara inevitabile. Thiago Motta? Panchina della Juve molto strana…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Galeone:? Lantus èstrana, sono arrivati tanti giocatori, e l’allenatore cambiai ruoli dei giocatori. Si inventa delle cose che effettivamente poi gli danno ragione, ha anche molte possibilità per giocare in vari modiSacchi, Canovi, Torchia, Capuano, Galeone, De Maggio, Marcolin, Puglisi, Novellino, Causio, Bruscolotti e Rinaudo sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Arrigo Sacchi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di kisskiss.it “Conosco Conte, posso dire che è un grande professionista, una persona che da la vita al calcio. È giusto che abbia queste soddisfazioni, è veramente bravo.