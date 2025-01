Game-experience.it - PS6 utilizzerà la 3D V-Cache di AMD per il processore, secondo un leak

Proseguono i rumor su PS6, nuova console di Sony che dovrebbe introdurre una significativa innovazione hardware grazie all’utilizzo della tecnologia 3D V-di AMD per il, come suggerito da recentiprovenienti da fonti affidabili.Come leggiamo su VideoCardz, questa tecnologia, già riconosciuta per il suo impatto positivo sulle prestazioni di gioco, promette di rivoluzionare l’efficienza deldella nuova console. Sebbene Sony non abbia confermato nulla ufficialmente, i dettagli trapelati consentono ai fan di farsi un’idea preliminare delle potenzialità di PlayStation 6.iler, il System on Chip della PS6 sarà basato sull’architettura Zen6 di AMD, costruita sul processo produttivo N3E. La 3D V-consente di impilare strati di memoriaL3 in verticale, aumentando così la capacità senza espandere l’area del chip.