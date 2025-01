Ilgiorno.it - Prof picchiata da uno studente al Parini di Seregno. “I ragazzi si sono ribellati alla richiesta di stare zitti”

(Monza Brianza) – Non si parla d’altro dentro e fuori dal Liceo di scienze umanedi, dove un’insegnante è stata aggredita da un alunno minorenne mercoledì scorso. Non è chiaro cosa abbia spinto il ragazzo a colpire con un pugno e uno schiaffo al viso la docente al termine delle lezioni, quando in classe erano rimasti soltanto loro due. La vittima, che vive nel milanese, ancora non parla per lo choc e non risultano denunce. “La famiglia delloondamente dispiaciuta per l'accaduto e ha chiesto scusaessoressa - ha detto il dirigente scolastico Gianni Trezzi –, ritirando il figlio dscuola. Questo solleva il preside da molte responsabilità. Di fatto con la mail già pubblicata sul nostro quotidiano, aveva chiesto aidi non parlare e non diffondere la notizia.