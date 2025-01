Quotidiano.net - Prete-mediatore: "Trump presto qui. Me lo ha rivelato"

di Nina Fabrizio "Perché la soluzione dei due popoli, due Stati funzioni si deve risolvere il problema di Gerusalemme, il cuore del conflitto. Se lo si farà trasformandola in una città aperta come ha sempre detto l’Onu, saremo di fronte all’opportunità unica di ottenere la pace". Ne è convinto padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, francescano di origini egiziane che si è spesso trovato in ruoli da protagonista nei crocevia della storia mediorientale: mediò lui nell’assedio della Natività a Betlemme; era con Abu Mazen quando questi negoziava gli accordi di Oslo al seguito di Arafat; due settimane fa ha guidato una delegazione di cristiani che si è formalmente incontrata con il nuovo leader della Siria liberata dagli Assad, Abu Mohammed al Jolani. Addirittura, Faltas era all’inaugurazione della nuova Notre Dame a Parigi il 7 dicembre scorso dove ha scambiato una parola anche con il neo presidente Usa, Donald