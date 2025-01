Lanotiziagiornale.it - Paura a Taiwan, un terremoto di magnitudo 6 ha causato frane e crolli. Almeno 27 le persone ferite ma fortunatamente non si registrano vittime

Grande, dove undi6 hae il crollo di soffitti in diverse abitazioni, ferendo 27. L’epicentro è stato individuato a 12 chilometri a nord di Yujing, un distretto agricolo nel sud dell’isola noto per la coltivazione di mango.Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, tre, tra cui un bambino, sono state salvate dopo essere rimaste intrappolate in una casa crollata nel distretto di Nanxi. Uno sciame sismico, secondo la Central Weather Administration di Taipei, è durato diverse ore, durante le quali sono state registrate oltre 50 scosse di assestamento.Le autorità dihanno segnalato che gli edifici costruiti con criteri anti-sismici hanno resistito alla forza del sisma, evitando danni più gravi e gravi conseguenze. Tuttavia, ilha fatto scattare le misure d’emergenza, tra cui la chiusura precauzionale di scuole e uffici.